Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti
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Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların bu transferde mutlu sona ulaşması için Georghe Hagi'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi ise Slavia Prag'da forma giyen Rumen futbolcu Nicolae Stanciu.

HAGI DE DEVREYE GİRDİ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Çekya ekibi Slavia Prag'ın Rumen 10 numarası Nicolae Stanciu'yu gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların transferi bitirmesi için Rumen efsanesi Gheorghe Hagi'nin de devreye girdiği iddia edildi. Çekya ekibi Slavia Prag forması giyen Stanciu, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'nda da oynuyor. 28 yaşındaki oyuncun Çek ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

30 MAÇTA 12 GOL VE 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Geçen sezon Çek Ligi'nde 30 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Stanciu, Rumen Milli Takımı'nda da 44 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu rakip ağlara 10 gol bıraktı.

Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti
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