Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların bu transferde mutlu sona ulaşması için Georghe Hagi'nin de devreye girdiği öne sürüldü.