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Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

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Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bugün geldiği kentte taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

MALATYA (İHA) - Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bugün geldiği kentte taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla akşam saatlerinde Malatya'ya gelen Galatasaray kafilesini havaalanında taraftarlar karşıladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, taraftaralar Kulüp Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Futbolcular da kendilerini karşılamaya gelen taraftarların formalarını imzalarken, havaalanı dışında da çok sayıda taraftar takım otobüsünü meşalelerle karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde havaalanından çıkış yapan sarı-kırmızıları taşıyan takım otobüsü daha sonra futbolcuların kamp yapacağı otele geçti. - MALATYA

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

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