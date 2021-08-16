Galatasaray'a komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'a komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, gidecek oyuncular için de teklif bekleniyor. Son olarak Dinamo Moskova, sarı-kırmızılı kulübün kapısını şaşırtıcı bir teklifle çaldı. Rus ekibi, Marcao'dan 10 milyon euro bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılara yıldız savunmacı için 3 milyon euro teklif etti. Galatasaray yönetimi bu teklifi düşünmeden reddetti.

Kadrosunu gençleştirmek için yerinde hamleler yapan Galatasaray, bir yandan da takımdan gidecek futbolculara odaklandı. Şu ana kadar elden çıkarmak istediği futbolcularla yolları ayıramayan sarı-kırmızılılara, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan sürpriz bir teklif geldi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Sporx'in haberine göre; Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Marcao'nun transfer için Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif sundu. Dinamo Moskova'nın teklifini reddeden Galatasaray Yönetimi, Marcao'nun transferi için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor ancak son iki transfer döneminde Marcao için bu seviyede bir teklif kulübe ulaşmadı.

Galatasaray'a komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara transfer müjdesi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara transfer müjdesi
Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
Younes Belhanda, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Haluk Levent Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Merve Çoban Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'a komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:47:26. #1.15#

title