Galatasaray'a komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı

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Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, gidecek oyuncular için de teklif bekleniyor. Son olarak Dinamo Moskova, sarı-kırmızılı kulübün kapısını şaşırtıcı bir teklifle çaldı. Rus ekibi, Marcao'dan 10 milyon euro bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılara yıldız savunmacı için 3 milyon euro teklif etti. Galatasaray yönetimi bu teklifi düşünmeden reddetti.

Kadrosunu gençleştirmek için yerinde hamleler yapan Galatasaray, bir yandan da takımdan gidecek futbolculara odaklandı. Şu ana kadar elden çıkarmak istediği futbolcularla yolları ayıramayan sarı-kırmızılılara, Rus ekibi Dinamo Moskova'dan sürpriz bir teklif geldi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Sporx'in haberine göre; Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Marcao'nun transfer için Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif sundu. Dinamo Moskova'nın teklifini reddeden Galatasaray Yönetimi, Marcao'nun transferi için minimum 10 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor ancak son iki transfer döneminde Marcao için bu seviyede bir teklif kulübe ulaşmadı.