Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı
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Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı

28.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:40

Zamalek dün yapılan toplantıda Mostafa Mohamed'in satışına onay verdi. 23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a değil Saint-Etienne'e transfer olmak istiyor. Fransız ekibi ile Zamalek 5 milyon euro ve sonraki satıştan pay konusunda anlaşmaya vardı.

Diagne ve Falcao'dan oluşan forvet hattına takviye yapmak isteyen hatta bu iki isimle de yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Zamalek'ten Mostafa Mohamed'in peşinde. Yıldız isim için girişimlerini uzun süredir devam ettiren sarı-kırmızılı kulüp, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre hala sonuç alabilmiş değil. Bu durumun ardından ortaya çıkan bilgilere göre yıldız ismin yeni durağı Fransa olacak.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Mısırlı futbolcu gün içinde yaptığı paylaşımla Zamalek yöneticilerine mesaj verdi. Mostafa Mohamed yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor nedenini bilmiyorum. Özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken" ifadelerini kullandı. Mohamed'in bu paylaşımı transfer olmak istediği şeklinde yorumlandı.

KÖTÜ HABER FRANSA'DAN GELDİ

Mostafa Mohamed için Fransa'dan kötü haber geldi. Ünlü gazeteci Manu Lonjon'un sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre Zamalek ile Ligue 1 ekibi Saint-Étienne, transfer için anlaşmış durumda. Mohamed ile de anlaşma sağlayan Fransa ekibi, transferi tamamlamak için belgeleri bekliyor.

Fransız ekibi Zamalek ile 5 milyon euro ve sonraki satıştan pay olarak anlaşmaya vardı. Yine Lonjon'un aktardığı bilgiye göre Mostafa Mohamed, Saint-Étienne'e gitmek için kulübünden izin istedi.

Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı
Haber Yorumları (2)
SEBEP NE?: imparator hani Mourinho ile şöyle yakın arkadaş böyle yakın arkadaş diyodunuz ne oluyo? sebep ne? niye hayalller suya düşüyo?
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ANGARALI0606: Yazık sana Mısırlı; Taklacı ile yanak fotosu çektirme şansını kaybettin. .
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500
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