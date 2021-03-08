Galatasaray'a Donk'tan kötü haber
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Galatasaray'a Donk'tan kötü haber

08.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:21
Galatasaray'a Donk'tan kötü haber

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Ryan Donk'un sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'a Donk'tan kötü haber
Galatasaray'a Donk'tan kötü haber
Galatasaray'a Donk'tan kötü haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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