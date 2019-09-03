Galatasaray, yeni transferler için 4 Eylül'de imza töreni düzenleyecek!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun da aralarında olduğu yeni transferler için 4 Eylül saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Biletler 23 liradan satışa sunulacak.

03.09.2019 11:17
Galatasaray, yeni transferler için 4 Eylül'de imza töreni düzenleyecek!

Galatasaray takıma yeni katılan isimler için yarın statta taraftara açık imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir. Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır. Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz!

250 LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPANLARA GİRİŞ ÜCRETSİZ

Kombine sahibi tüm taraftarlarımız imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecektir. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalıdır. Ayrıca İstanbul'daki GSSTORE'lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlarımız imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacaktır.

BİLETLER 23 LİRA

İmza töreninin biletleri 03.09.2019 Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr üzerinden 23 TL'ye satışa sunulacak, passolig kartı bulunmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecektir. Tüm koltuklar numarasızdır.

MEŞALE ALINMAYACAK

-İmza töreninde meşale yakmak kesinlikle yasaktır. Stada giriş esnasında taraftarlarımızın üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde bu maddelere el konulacaktır.

Galatasaray, yeni transferler için 4 Eylül'de imza töreni düzenleyecek!
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YORUMLAR (44)

  • GGGG:
    adamlar geldiği haftadan çıkaracaklar 35 milyon tl yi bu paraları verenlerde kesin zamlardan şikayetcidir.
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  • SEMT-İ SAKARYA:
    klasik 6S taraftarı işte alırken şov yaparlar sanki kim ne yapmışlar gibi. sonrada ellerinde patlayınca arkasından küfrederler. emre mor ve seri gibi ilk haftadan trübünü görür buda hahahahahahaha ulan varya acınacak halde bile şov yapmaya uğraşıyorsnz rahatsızmısınız nesiniz ya :))))))
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  • DDŞ:
    kıskançlıktan geberen birileri var burda , kıskanmayın lan cik cikler sizin stada geldiğinde bol bol resmini çekersiniz :)))
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  • VATANDAŞ:
    34 yaşında kariyerinin son deminde Avrupa’da ise pek de bir star futbolcu olmayan bir İcin bu ne rezalet? Adamlar Ronaldo’yu, Neymarı transfer etti bu kadar abartılı saçmalıkları ne klüpleri nede taraftarları yaptı. Görmemişin oglu olmuş almış c... kesmiş.
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  • VATANDAŞ:
    hay sizin havanıza ya ülkenin cumhurbaşkanına bu kadar saygı gösterseniz mamlekette sorun kalmaz
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  • EFSANENİN KULÜBÜ (İNSAN):
    ÜLKEDE '''' VATANDAŞ '''' YOK CUMHURBASKANI VATANDAŞLARI ÇAĞIRSIN BAKALIM VATANDAŞ MI GELİYOR SURİYELİ Mİ GELİYOR PARDON SURİYELİDE VATANDAŞ OLDU AVRUPA BİRLİĞİ HİÇ BİR KİMSEYİ ÜLKESİNDE BARINDIRMAYAN BİR BİRLİK BİZİMKİ NE VAR NE YOK ALIYOR YOL GEÇEN HAN ''I MI ? BURASI VATANDAŞ??
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  • HAHAHAHA:
    VATANDAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ VATANDAŞŞŞŞŞŞŞŞŞ SEN MÜLTECİ MİSİN VATANDAAŞŞŞŞ
    4 1 Yayından Kaldır
  • ŞAMPİYON TARAFTAR:
    Memleketin Cumhurbaşkanına daima saygılıyız vatan için her şey feda olsun ayrıca.
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