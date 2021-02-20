Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim" dedi. Terim, Luyindama'nın kafasının yarıldığı ve rakip oyuncunun kırmızı kart görmediği pozisyona ise değinmedi. Bu pozisyon sonrası taraftarlar büyük tepki göstermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Öncelikle maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in diğer açıklamaları şu şekilde;

"Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk."

"Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu."

"İlk yarı ne düşündüysek tuttu, kalemizde de fazla pozisyon vermedik. 1-2 tehlike buldu ama 2. yarı daha çok bıraktık onlara. İstem dışı oldu, çok tutamadık topu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü."

"ÇOK KRİTİK BİR 3 PUAN ALDIK"

"Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık."

"3 puan aldığımız için mutluyum. Oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o pozisyon oldu, bu pozisyon oldu... Mutlak baş rollerde olanlar belli."