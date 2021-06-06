G.Saray, Türk Telekom'daki zemin çalışması nedeniyle maçlarını Başakşehir'in stadında oynayacak
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G.Saray, Türk Telekom'daki zemin çalışması nedeniyle maçlarını Başakşehir'in stadında oynayacak

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Türk Telekom Stadı'nın zemin çalışmaları nedeniyle Cim-Bom, temmuz ayı ve ağustos başında Avrupa maçlarını kendi sahasında oynayamayacak. Stadın tüm zeminini kaldırıp direnaj sistemi dahil olmak üzere sıfırdan bir saha ortaya çıkması adına uzun sürecek çalışmalar sebebiyle, maçlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Türk Telekom Stadyumu'nun bozuk zemini nedeniyle geride bıraktığımız sezon içinde birçok problem yaşayan Galatasaray ligin sona ermesi ile birlikte harekete geçti.

Stadın tüm zeminini kaldırıp direnaj sistemi dahil olmak üzere sıfırdan takıma yakışan bir saha ortaya çıkması adına mesai harcayan sarı kırmızılılarda bu çalışmalar sezon açılışına yetişemeyecek.

Adeta yeniden inşa halinde olan Türk Telekom Stadyumu'nun yeni zemini Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına yetişemeyeceği için Galatasaray Yönetim Kurulu da önlemini şimdiden aldı.

G.Saray, Türk Telekom'daki zemin çalışması nedeniyle maçlarını Başakşehir'in stadında oynayacak

GÜMÜŞDAĞ'DAN OLUMLU YANIT

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp Avrupa'da ilk maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak. Bu konuda Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Galatasaray Yönetimi'nin olumlu yanıt aldığı ve tarafların anlaştığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan girecek olan G.Saray ilk maçta ev sahibi olursa rakibini 20 veya 21 Temmuz'da Başakşehir'de ağırlayacak.

G.Saray, Türk Telekom'daki zemin çalışması nedeniyle maçlarını Başakşehir'in stadında oynayacak
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