G.Saray Divan Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır

Galatasaray'da oy sayım sonuçlarını açıklayan Sandık Başkanı İrfan Aktar, kısa molada kulüp televizyonuna seçimin seyri hakkında iddialı yorum yaptı. Açılan 10. sandıktan sonra Aktar, "Eşref kazandı gibi. Fark zor kapanır. Ama belli de olmaz tabii ki" diye konuştu. Aktar, görevini yeni seçilen başkan Aykutalp Derkan'a devredecek.