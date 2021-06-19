G.Saray Divan Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır
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G.Saray Divan Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır

G.Saray Divan Başkanı İrfan Aktar: Eşref Hamamcıoğlu kazandı gibi, fark zor kapanır
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da oy sayım sonuçlarını açıklayan Sandık Başkanı İrfan Aktar, kısa molada kulüp televizyonuna seçimin seyri hakkında iddialı yorum yaptı. Açılan 10. sandıktan sonra Aktar, "Eşref kazandı gibi. Fark zor kapanır. Ama belli de olmaz tabii ki" diye konuştu. Aktar, görevini yeni seçilen başkan Aykutalp Derkan'a devredecek.

Galatasaray'da açılan ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu rakiplerine büyük fark attı. GS TV'den aktarılan bilgiye göre Hamamcıoğlu 610, Burak Elmas 378, Metin Öztürk 313, Yiğit Şardan 171, İbrahim Özdemir 41 oy aldı.

"EŞREF KAZANDI"

Eski Divan Kurulu başkanı ve Sandık Başkanı İrfan Aktar, 10. açılan sandıktan sonra çarpıcı yorumda bulundu. G.Saray Lisesi'nden arkadaşı olan Hamamcıoğlu hakkında Aktar, "Eşref kazandı gibi. Fark zor kapanır gibi duruyor. Ama belli de olmaz tabii ki" ifadelerini kullandı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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