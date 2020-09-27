G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü
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G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü

27.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:45

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 0-0 sona eren derbi mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, muhtemel kural hatasının eşiğinden döndü. Oyundan çıkmasını fark edemeyip sahada kalan Falcao nedeniyle oyuncu değişikliği sırasında 12 kişiyle sahada kalan sarı-kırmızılılar, teknik ekibin uyarısıyla Kolombiyalı golcüyü kenara aldı ve hata telafi edildi.

Fenerbahçe'yle oynanan ve 0-0'lık eşitlikle sona eren derbi maçta Galatasaray, muhtemel kural hatası nedeniyle hükmen mağlubiyetin eşiğinden döndü.

FALCAO ÇIKMAYINCA SAHADA 12 KİŞİ OLDU

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü
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