G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri, yarın son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar Rachid Ghezzal transferinde sona yaklaştı. 2.8 milyon euro net ücrete prensipte anlaşılan Cezayirli futbolcunun menajeri Anoir Fazuli yarın son detayları görüşmek için İstanbul'a gelecek. Ghezzal'a Beşiktaş'ın son teklifi 2.2 milyon euroydu. Siyah-Beyazlılar'ın yeni teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.