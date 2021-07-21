G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri, yarın son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor
Sarı-Kırmızılılar Rachid Ghezzal transferinde sona yaklaştı. 2.8 milyon euro net ücrete prensipte anlaşılan Cezayirli futbolcunun menajeri Anoir Fazuli yarın son detayları görüşmek için İstanbul'a gelecek. Ghezzal'a Beşiktaş'ın son teklifi 2.2 milyon euroydu. Siyah-Beyazlılar'ın yeni teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde son düzlükte. 2.8 milyon euro net ücret ve bonuslarla birlikte toplamda 3.5 milyon euroya el sıkışılan Cezayirli futbolcunun menajeri Anoir Fazuli yarın İstanbul'da olacak. Taraflar son detayları görüşecek.
BEŞİKTAŞ NE YAPACAK?
Siyah-Beyazlılar Rachid Ghezzal'a son olarak 2.2 milyon euro net ücret teklif etti. Yarın Galatasaray ile Ghezzal görüşmesi yaşanırken Beşiktaş'ın atacağı adım merak konusu oldu.
"İSTEDİĞİMİZLE GÖRÜŞÜRÜZ"
Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın Ghezzal ile yaptığı görüşmeye tepki göstermesine Başkan Burak Elmas sert çıkışmıştı. Elmas, "Evet Ghezzal'la görüştük. İstediğimizle görüşürüz" yanıtını vermişti.