Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in, sosyal medyadan paylaştığı videodaki "Fener ağlama" sözü sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Fransız yıldız paylaştığı videoya, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" notunu düştü.

"FENER AĞLAMA"

Yolda karşılaştığı Fenerbahçe taraftarının sarı Lacivertli ekip ile ilgili sözlerine cevap veren Gomis, "Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarının beğeni yağmuruna tuttuğu Gomis'in bu paylaşımına Fenerbahçeliler tepki gösterdi.