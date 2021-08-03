G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık seçiminin iptali kararında imzası bulunan aralarında eski başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da olduğu 7 yönetici ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 7 kişi, tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettirdikleri nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.