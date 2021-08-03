G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık seçiminin iptali kararında imzası bulunan aralarında eski başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da olduğu 7 yönetici ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 7 kişi, tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettirdikleri nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Aslan'da sular kaynıyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da aralarında bulunduğu eski 7 yönetici, disipline sevk edildi.
109. MADDE
Sabah'ın haberine göre; eski yönetimden 7 kişi tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettirdikleri nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
"PANDEMİDEN DOLAYI"
Mustafa Cengiz, seçimin neden ertelendiğiyle ilgili soruya şöyle yanıt vermişti: Vakalar yüksek seyrediyor. Seçimi bu sebeple erteliyoruz. Altında başka bir sebep aramaya gerek yok.