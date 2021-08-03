G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık seçiminin iptali kararında imzası bulunan aralarında eski başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da olduğu 7 yönetici ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 7 kişi, tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettirdikleri nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Aslan'da sular kaynıyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da aralarında bulunduğu eski 7 yönetici, disipline sevk edildi.

109. MADDE

Sabah'ın haberine göre; eski yönetimden 7 kişi tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettirdikleri nedeniyle ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi

"PANDEMİDEN DOLAYI"

Mustafa Cengiz, seçimin neden ertelendiğiyle ilgili soruya şöyle yanıt vermişti: Vakalar yüksek seyrediyor. Seçimi bu sebeple erteliyoruz. Altında başka bir sebep aramaya gerek yok.

G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Haber Yorumları (1)
SANSAR SELİM: Burak elmas saygisizlik yapma.2 sampiyonlugu var cengizin.Ali koc gibi hesap verirsin Mustafa Cengize sonra
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G.Saray'da kaos! Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, kulüpten ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Haberler Spor
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