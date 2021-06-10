G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi

G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe yönetimi, sağlık ekibini değiştirme kararı aldı. Burak Kunduracıoğlu yerine Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktorunun ise Halil Polat olacağı belirtildi. Geçen sezon sakatlıklarla çok fazla boğuşan Fenerbahçe, Burak Kunduracıoğlu yüzünden çok fazla eleştiri almıştı. Kunduracıoğlu bir dönem G.Saray'da çalışmış, kongre üyesi olduğu iddiaları dolanmıştı.

Fenerbahçe yönetimi sağlık ekibini değiştirme kararı aldı. Burak Kunduracıoğlu yerine Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktoru ise Halil Polat olacağı öğrenildi.

G.Saray'da görev yaptığı için eleştirilen F.Bahçe sağlık ekibi başkanı Burak Kunduracıoğlu ile yollar ayrıldı

GÖZTEPE DOKTORUYDU

Fanatik'in haberine göre; Burak Kunduracıoğlu yerine Fenerbahçeliliği ile bilinen Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktoru ise Halil Polat olacağı öğrenildi. Halil Polat Göztepe 'nin takım doktoru olarak çalışıyordu. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi yine Acıbadem olacak. Burak Kunduracıoğlu'nun, Galatasaray'da çalıştığı için ve G.Saray kongre üyesi olduğu iddiaları üzerine gönderildiği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezon Kunduracıoğlu'na yönelik pek çok ithamlarda bulunmuştu.

G.Saray'da görev yaptığı için eleştirilen F.Bahçe sağlık ekibi başkanı Burak Kunduracıoğlu ile yollar ayrıldı
G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen Burak Kunduracıoğlu'nun F.Bahçe'deki görevine son verildi
G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen Burak Kunduracıoğlu'nun F.Bahçe'deki görevine son verildi
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler
Beşiktaş ve F.Bahçe, Alanya ile sözleşmesi biten Caulker için kavgaya tutuştu
Beşiktaş ve F.Bahçe, Alanya ile sözleşmesi biten Caulker için kavgaya tutuştu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:55:07. #1.15#

title