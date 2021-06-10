G.Saray kongre üyesi olduğu iddia edilen F.Bahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun görevine son verildi

Fenerbahçe yönetimi, sağlık ekibini değiştirme kararı aldı. Burak Kunduracıoğlu yerine Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktorunun ise Halil Polat olacağı belirtildi. Geçen sezon sakatlıklarla çok fazla boğuşan Fenerbahçe, Burak Kunduracıoğlu yüzünden çok fazla eleştiri almıştı. Kunduracıoğlu bir dönem G.Saray'da çalışmış, kongre üyesi olduğu iddiaları dolanmıştı.

Fenerbahçe yönetimi sağlık ekibini değiştirme kararı aldı. Burak Kunduracıoğlu yerine Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktoru ise Halil Polat olacağı öğrenildi.

GÖZTEPE DOKTORUYDU

Fanatik'in haberine göre; Burak Kunduracıoğlu yerine Fenerbahçeliliği ile bilinen Alper Kaya sağlık kurulu başkanı oluyor. Yeni takım doktoru ise Halil Polat olacağı öğrenildi. Halil Polat Göztepe 'nin takım doktoru olarak çalışıyordu. Fenerbahçe'nin sağlık ekibi yine Acıbadem olacak. Burak Kunduracıoğlu'nun, Galatasaray'da çalıştığı için ve G.Saray kongre üyesi olduğu iddiaları üzerine gönderildiği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu sezon Kunduracıoğlu'na yönelik pek çok ithamlarda bulunmuştu.