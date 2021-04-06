G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti
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G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın 5 maçta 11 puan kaybetmesi büyük yıkım yarattı. Özellikle son 2 maçta yenilen 7 gol ve takımın ortaya koyduğu kötü performanstan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri çok eleştirildi. Bazı yöneticilerin yüksek sesle dile getirdiği tepkilerin de tecrübeli hocanın kulağına gittiği öğrenildi. Terim'in bu yaşananlardan sonra takımdaki geleceği tartışılır hale geldi.

Süper Lig'de son 2 maçta kazanamayan ve 3. sıraya gerileyen Galatasaray'da Fatih Terim krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın formsuzluğu dikkat çekerken, kadro tercihleri de çok eleştirildi. Özellikle yöneticilerden gelen tepkilerin Terim'in kulağına gitmesi sonucunda tecrübeli hocanın takımdaki geleceği tartışılır hale geldi.

ÇİFT FORVET TEPKİSİ

TT Stadı'ndaki Çaykur Rizespor maçında Mostafa Mohamed ve Falcao'yu çift forvet oynatan teknik direktör Fatih Terim bu tercihi nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Sarı-kırmızılı takım bu maçı 4-3 kaybederek yarışta yara almıştı.

SAVUNMA TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Tecrübeli hoca, Atakaş Hatayspor deplasmanında Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e savunmada görev vermişti. Stoper Ozornwafor'u oynatmayan Terim, Gedson Fernandes'in kötü oyununun ardından otoritelerin "Oynatmayacaksan Ozornwafor'u idmana alma" şeklindeki eleştirilerine maruz kalmıştı. Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilerek üçüncülüğe geriledi.

"KONSANTRASYONU YOK"

Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.

G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti
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