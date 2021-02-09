G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor
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G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor

09.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:59
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor

Kulüpteki geleceği ve Fatih Terim'in kontratı hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor. Biz devam edersek ki zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz devre arası takıma katılan Onyekuru, Yedlin, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için düzenlenen imza töreninde kulüpteki geleceği ve Fatih Terim'in kontratı hakkında konuştu.

Haziran 2021'de yapılacak başkanlık seçimleri hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Haziran ayında biz olmayacağız gibi görünüyor. Biz devam edersek ki zor görünüyor. Divan toplantısında bizden kötüsü yok. Bu da benim şansım. Ne şampiyonluklarda ne galibiyetlerde sevinebildik. Ben insan olamayana cevap bile vermem. Bunu yapanlar belli birtakım kurumlar var. Galatasaray camiası bunu görmüyorsa yazıklar olsun. Ben kimlerin gol yediğimizde nasıl mutlu olduklarını çok iyi biliyorum. Gün gelecek açıklayacağım" diye konuştu.

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