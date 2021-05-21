G.Saray Başkanı Cengiz: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy!
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G.Saray Başkanı Cengiz: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy!

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile çalışmak istemediğini ifade etti. Cengiz, "Ben hocayı arıyorum, 'Şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz. Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmüyorum. Düşmanlarını duman ettin ey Fatih Terim, eserinle gurur duy" diye konuştu.

Sarı-Kırmızılılar'da Mustafa Cengiz'in yaptığı peş peşe çarpıcı açıklamalar gündemi salladı. Cengiz, Fatih Terim'le olan atışmasında son olarak çok sert ifadeler kullandı.

İşte Cengiz'in Terim hakkındaki sarf ettiği sözler:

"Ben ayın 1'i itibarıyla Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Ayın 1'inde yasal olarak görev sürem doluyor. Devletin uzattığı dönemlerde, bir kişi bile kalsa yönetimde, görev devam ediyor. Kanun açık. Kayyum atanmıyor, bunu da öğrendik içimiz rahatladı.

"YAPMASINI BEKLEMEZDİM AMA YAPTI"

Basında haber çıkıyor, hocadan ben telefon beklerdim. Doğru mu diye sormasını. Hayır! O yargıç olarak kararını vermiş, basın sözcüsü olarak da çıkıp açıklamış. Albayrak'a haber vermiş, o da yalvarmış hocam yapma diye. Ben de yapmasını beklemezdim ama yaptı.

"EY FATİH TERİM"

Fatih hocadan bunu hiç beklemedik. Ben 6 gündür, her gün hastanedeyim. Bunu söylemekte beis yok. 2-3 gündür sinirden uyumayan var aramızda. Sevgili hocam, etkili bir konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum.

"BİR KERE EVİME GELMEDİN"

Bizi düşman ilan eden Fatih Terim ile nasıl çalışabiliriz. Fatih Hoca'nın açıklamaları yerine ulaştı sanırım üyeler ve taraftar nezdinde. Eserinle gurur duy hoca. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime gelmedin ziyarete."

G.Saray Başkanı Cengiz: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy!
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