Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
UEFA'dan yapılan açıklamada deplasman golü kuralı, 2021/22 sezonundaki tüm UEFA kulüp müsabakalarından kaldırıldı. Skorlar eşit olduğu taktirde 15'er dakika 2 uzatma ve penaltılar olacak.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı. Deplasman golü kuralının 2021/2022 sezonu itibarıyla geçerli olmak üzere UEFA organizasyonlarında kullanılmayacağı bildirildi.
EŞİTLİK OLURSA UZATMALAR VE PENALTILAR KAZANANI BELİRLEYECEK
2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.