Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
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Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

UEFA'dan yapılan açıklamada deplasman golü kuralı, 2021/22 sezonundaki tüm UEFA kulüp müsabakalarından kaldırıldı. Skorlar eşit olduğu taktirde 15'er dakika 2 uzatma ve penaltılar olacak.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı. Deplasman golü kuralının 2021/2022 sezonu itibarıyla geçerli olmak üzere UEFA organizasyonlarında kullanılmayacağı bildirildi.

EŞİTLİK OLURSA UZATMALAR VE PENALTILAR KAZANANI BELİRLEYECEK

2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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