Futbolcu Olmak İçin Geldi, Lisans Çıkaramayınca İnşaatlarda Çalışmaya Başladı!

Kamerunlu genç, büyük umutlarla futbol oynamak için geldiği Sinop'ta lisans çıkaramayınca gündelik işlerde çalışmaya başladı.

Sinopspor'un transfer ettiği Kamerunlu Thierry Christel, lisansı çıkmayınca ortada kaldı. Christel geçimini sağlamak için gündelik işlere gidiyor. 27 yaşındaki genç oyuncunun tek arzusu ise yeşil sahalara dönmek.

"9 KARDEŞİM VAR, ONLARA PARA GÖNDERİYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christel, "Sinop'a futbol oynamaya geldim. 5 senedir Sinop'tayım. Ailem Kamerun'da. 9 kardeşim var. Onlara her ay para gönderiyorum. Eskiden Kamerun 2. Liginde oynuyordum. Kamerun 2. Liginde para yok ama futbol güzel. Türkiye'ye geldim. Futbol oynuyorum. Ama lisans çıkmadı. Şimdi ben inşaatta ve kazı çalışmalarında çalışıyorum." dedi.

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YORUMLAR (28)

  • GARA46:
    Erzurumspor alanya spor duymasın alırlar adamlarda 14 yabancı var 10 siyahi adamlar topa vurmayı bilmiyorlar tonla para harcıyorlar bu çakma topçular nerden geldiği belli oldu
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  • DELİLER HAPİSHANESİNE HOŞ GELDİNİZ:
    bırakın adam mesleğini yapsın bu nedir; ya alma yada alınca ne belgesi lazımsa ver; boksörümü güreşçisimi fizikçisimi dersin, tonla var hep inşaat inşaat, faydalan kardeşim bari!
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