Futbolcu Olmak İçin Geldi, Lisans Çıkaramayınca İnşaatlarda Çalışmaya Başladı!

Sinopspor'un transfer ettiği Kamerunlu Thierry Christel, lisansı çıkmayınca ortada kaldı. Christel geçimini sağlamak için gündelik işlere gidiyor. 27 yaşındaki genç oyuncunun tek arzusu ise yeşil sahalara dönmek.

"9 KARDEŞİM VAR, ONLARA PARA GÖNDERİYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christel, "Sinop'a futbol oynamaya geldim. 5 senedir Sinop'tayım. Ailem Kamerun'da. 9 kardeşim var. Onlara her ay para gönderiyorum. Eskiden Kamerun 2. Liginde oynuyordum. Kamerun 2. Liginde para yok ama futbol güzel. Türkiye'ye geldim. Futbol oynuyorum. Ama lisans çıkmadı. Şimdi ben inşaatta ve kazı çalışmalarında çalışıyorum." dedi.