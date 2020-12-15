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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

15.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:06
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Türk TelekomHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyGalatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 62 Emre Akbaba), Luyindama, Emin Bayram, Elabdellaoui, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Sekidika (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Arda Turan (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 62 Emre Akbaba), Luyindama, Emin Bayram, Elabdellaoui, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Sekidika (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Arda Turan (Dk. 67 Emre Kılınç), Ali Yavuz Kol

Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Samet Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (Dk. 62 İbrahim Çağrı Oğuz), Erdem Dikbasan (Dk. 62 Furkan Akın), Selman Sevinç (Dk. 87 Alperen Can), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Dk. 45 Baha Kısacık)

Gol: Dk. 44 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Ahmet Kutluer, Dk. 69 İbrahim Çağrı Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3 Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.

Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı.

Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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