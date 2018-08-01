Uluslararası Şampiyonlar Kupasında Roma, Barcelona'ya Fark Attı: 4-2
ABD'de düzenlenen 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupasında Roma, Barcelona'yı 4-2 mağlup etti.
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Roma, Barcelona'yı 4-2 yendi.
Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İtalya'nın Roma takımı ile İspanyol ekibi Barcelona, ABD'nin Dallas kentindeki AT&T Stadı'nda karşılaştı.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
İlk yarı, Barcelona'dan Rafinha ve Roma'dan Stephan El Shaarawy'nin golleriyle 1-1 tamamlandı. Roma, Alessandro Florenzi'nin 78, Bryan Cristante'nin 83 ve Diego Perotti'nin (penaltıdan) 86. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı. Barcelona'nın ikinci golü ise 50. dakikada Malcom'dan geldi.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
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