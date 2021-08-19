Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Spor

Stat: Cepheus Park RandersHakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)Randers: Carlgren, Kallesöe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Mistrati (Dk. 76 Filip Kristensen), Egho (Dk.

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Randers: Carlgren, Kallesöe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Mistrati (Dk. 76 Filip Kristensen), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 84 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Falcao)

Goller: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 54. Lauenborg (Randers)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Lauenborg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.

83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Carlgren'den döndü. Feghouli, önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.

Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan notlar

Galatasaraylı taraftarlar, Randers karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı kırmızılı oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

Maç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında arbede yaşandı. Özel güvenlik duruma müdahale ederek olayın büyümesini önledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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