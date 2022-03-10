Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk ayağında 4 maç oynandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk ayağında 4 maç oynandı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Vitesse'yi 1-0 mağlup etti.
TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika): 1-0
Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya): 0-1
Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya): 4-1
Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda): 2-5
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AA / Yunus Kaymaz - Spor