Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Vitesse'yi 1-0 mağlup etti.

TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika): 1-0

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya): 4-1

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda): 2-5