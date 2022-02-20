Futbol: TFF 3. Lig
AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Hacettepe Spor'la 0-0 berabere kaldı.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Hacettepe Spor'la 0-0 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 no lu sahada oynanan maçta hakemler Yasin Avcı, Yılmaz Oğuz ve Mehmet Kirişçioğlu görev aldı.
Her iki takımın çabaları sonucu gol olmayınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor