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Futbol: TFF 3. Lig

AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Hacettepe Spor'la 0-0 berabere kaldı.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Hacettepe Spor'la 0-0 berabere kaldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 no lu sahada oynanan maçta hakemler Yasin Avcı, Yılmaz Oğuz ve Mehmet Kirişçioğlu görev aldı.

Her iki takımın çabaları sonucu gol olmayınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Malatya Yeşilyurt, Yasin Avcı, Spor, Haberler

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