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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Altındağ Spor'a 1-0 yenildiYeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Altındağ Spor'a 1-0 yenildi

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Altındağ Spor ikinci yarıda üstünlüğü sağladı.

Konuk ekibin golünü 82. dakikada Atilla Aybars Garhan kaydetti.

Maç, 1-0 Altındağ Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

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