Futbol: TFF 3. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Altındağ Spor'a 1-0 yenildiYeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Altındağ Spor'a 1-0 yenildi
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Altındağ Spor ikinci yarıda üstünlüğü sağladı.
Konuk ekibin golünü 82. dakikada Atilla Aybars Garhan kaydetti.
Maç, 1-0 Altındağ Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.