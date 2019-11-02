Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 11. haftanın ilk maçında 2. Grup'ta Karşıyaka sahasında Elazığ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

02.11.2019 15:52
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 11. haftanın ilk maçında 2. Grup'ta Karşıyaka sahasında Elazığ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, gol sesi çıkmadı. Maçın 90+4. dakikasında Cenk Özbey'in golüyle Karşıyaka sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Karşıyaka puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip ise deplasmanda aldığı yenilgiyle 7 puanda kaldı.

3. Lig'de 11. haftanın diğer maçları yarın oynanacak.

Kaynak: AA
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