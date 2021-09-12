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TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bursaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Recep Aydın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ali Dere, yerden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar'ın pasıyla topla buluşan Matavz şutunu attı ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Acolatse'nin pasıyla topla buluşan Matavz, meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı.

39. dakikada atağa çıkan Altınordu'da Feytullah Gürlük uzaktan kaleyi denedi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

69. dakikada sol kanattan yüklenen Bursaspor'da Ofosu, Emirhan Aydoğan'a pası verdi, Emirhan'ın yerden çevirdiği topta kaleci Ali Emre Yanar topu parmaklarının ucuyla çeldi.

89. dakikada gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek ceza sahası dışından şutunu gönderdi, kaleci Erhan Erentürk doksana giden topa müdahale ederek kornere gönderdi.

90+4. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Hüsamettin Yener ceza sahası dışı sol çaprazından attığı şutla topu ağlara gönderdi.

90+5. dakikada sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Batuhan Kör'ün yaptığı ortada ön direkte kafa vuruşu yapan Matavz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Mustafa Yüksel xx

Altınordu: Ali Emre Yanar xxx, Rıdvan Koçak xx (Rahmi Kaya dk. 74 x),Yusuf Arslan xx, Yusuf Esendemir xx, Ali Dere xx, Volkan Fındıklı xx, Recep Aydın xx, Kürşad Sürmeli x (Metehan Yılmaz dk. 46), Ahmet İlhan Özek xx (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Feytullah Gürlük x (Burak İnce dk. 57 xx), Enis Destan x (Hüsamettin Yener dk. 46 xxx)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Kenan Fakılı, Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Mert Yılmaz x (Bruno dk. 74 x), Capan x, Cüneyt Köz x, Onur Atasayar xx, Emirhan Aydoğan x (Kerem Şen dk. 84 ?), Burak Altıparmak xx, Kubilay Sönmez xx, Acolatse x (Batuhan Kör dk. 90+1 ?), Ofosu xx (İsmail Yüksek dk. 83 ?), Matavz xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Alaskarov, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Uğur Yıldız, Tuğbey Akgün

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ali Dere (dk. 2), Hüsamettin Yener (dk. 90+4) (Altınordu), Matavz (dk. 90+5) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Enis Destan, Metehan Yılmaz, Yusuf Arslan (Altınordu), Kubilay Sönmez, Kerem Şen, Burak Altıparmak (Bursaspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bursaspor: 1

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