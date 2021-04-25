Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Stat: Yeni Adana StadıHakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mehmet ŞengülAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Daniel (Dk. 61 Berkan Fırat), Celil Yüksel, Belem, Ahmethan Köse (Dk. 78 Atalay Babacan), Ergin Keleş (Dk.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mehmet Şengül

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Daniel (Dk. 61 Berkan Fırat), Celil Yüksel, Belem, Ahmethan Köse (Dk. 78 Atalay Babacan), Ergin Keleş (Dk. 61 Ozegovic)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Ercan Coşkun, Alim Öztürk, Vrsajevic, Glumac, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 72 Batuhan Artarslan), Serkan Göksu (Dk. 72 Okan Derici), Kartal Kayra Yılmaz, Gomis (Dk. 61 Ahmet Canbaz - Dk. 80 Mustafa Can Karagöz), Camara, Kehinde (Dk. 80 Gökhan Süzen)

Goller: Dk. 37 Ercan Coşkun, Dk. 48 Kehinde (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 49 Alim Öztürk, Dk. 83 Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 78 Berkan Fırat, Dk. 90+5 Belem (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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