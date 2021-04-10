Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
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Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ - Haberler | Spor
Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEMLER: Burak Pakkan, Utku Tunavelioğlu, Hakan KarabalcıkYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Mücahit, Yalçın, Veli, Caner (Dk. 79 Erkam), Djedje, Oğuz (Dk. 70 Mathias), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Yasin, Hamroun (Dk. 88 Guido), Tomane (Dk.

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Burak Pakkan, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Mücahit, Yalçın, Veli, Caner (Dk. 79 Erkam), Djedje, Oğuz (Dk. 70 Mathias), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Yasin, Hamroun (Dk. 88 Guido), Tomane (Dk. 79 Ferhat)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR : Atilla, Mert (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Sedat, Bezjak (Dk. 60 Mahatma Otoo), Batuhan, Oğuzhan, Cemal (Dk.70 Foxi Kethevoama), Birol, Taşkın (Dk. 82 Anıl Taşdemir), Muhammed (Dk. 60 Arb Manaj), CumaliGOLLER : Dk. 75 Veli, (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR : Veli, Yalçın, (Yılport Samsunspor) Birol Parlak, Cemal Kızılateş, Atilla Özmen, Sedat Dursun (Aydeniz Et Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Yılport Samsunspor, evinde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.18'inci dakikada ani gelişen Aydeniz Et Balıkesirspor atağından ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken Cemal Kızılateş'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.28'inci dakikada Mücahit'in ceza sahasına yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Veli'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.41'nci dakikada Tomane'nin ara pasıyla buluşan Gökhan Karadeniz'in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.45'inci dakikada ani gelişen atağımızda Tomane'nın pasıyla buluşan Djedje'nin kaleye sert şut kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Djedje'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı47'nci dakikada ani gelişen atağımızda Yasin'in pasıyla buluşan Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.60'ıncı dakikada Gökhan Karadeniz'in pasıyla buluşan Djedje'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutta top az farkla üstten auta çıktı.64'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile verkaç yapan Hamroun'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği sert şutu kaleci Atilla son anda kurtardı.67'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Tomane'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

75'inci dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Tomane'nin kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa iyi vuran Veli topu ağlarla buluşturdu. 1 – 0

Maç Samsunspor'un 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Samsun
Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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