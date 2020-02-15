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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can AlpEkol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk.

15.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:00
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İlçe

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ali Keten), , Murat Erdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Samed (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk. 82 Hüseyin Çolak)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban (Dk. 71 Erdal Akdarı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Tolga Yakut (Dk. 55 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 7 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+2 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 84 Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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