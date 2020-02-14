Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Murat Erdoğan, Deniz Turgut, Mehmet Emin TuğralAltınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 46 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Yaşar, Furkan Çil, Berkay Samancı (Dk. 82 Okan Derici), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Deniz Turgut, Mehmet Emin Tuğral
Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 46 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Yaşar, Furkan Çil, Berkay Samancı (Dk. 82 Okan Derici), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 62 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu, Kemal Rüzgar
Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Todorovic (Dk. 90+2 Erdem Çetinkaya), Barış Zeren, Mertan Caner Öztürk (Dk. 88 Okan Deniz)
Goller: Dk. 9 Metehan Mimaroğlu, Dk. 88 Ravil Tagir (Altınordu), Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 22 Blagojevic (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Halil İbrahim Esen, Dk. 53 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Altınordu ile Osmanlıspor 2-2 berabere kaldı.