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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Burak Şeker, Seyfettin Önal, Ali Can AlpKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk.85 Devrim Taşkaya), Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, İshak Çakmak, Burak Aydın, Cem Ekinci, Madinda (Dk. 76 Uğur Utlu), Dialiba, Bokila (Dk.

01.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:22
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: , Seyfettin Önal, Ali Can Alp

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk.85 ), Samet Akaydın, , Soner Gönül, İshak Çakmak, , Cem Ekinci, Madinda (Dk. 76 Uğur Utlu), Dialiba, Bokila (Dk. 74 Kone)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Sinan Kurt, Erkan Zengin (Dk. 90+3 Vedat Bora), Aosman, Carayol (Dk. 46 Berk Yıldız), Diba (Dk. 81 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 51 Aosman, Dk. 79 Erdi Dikmen (Kendi kalesine), Dk. 90 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 57 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

Sarı Kart: Dk. 75 Berk Yıldız, Dk. 90+3 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 88 Burak Aydın (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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