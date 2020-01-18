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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil TunçAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk.

18.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:00
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, , Cemil Tunç

Altınordu: Erhan Erentürk, , Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 88 Kemal Rüzgar)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 60 Alican Özfesli), Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+4 Barbosa), Mirkan Aydın

Goller: Dk. 6 Atakan Üner, Dk. 37 Muhammed Mert (Altınordu), Dk. 33 Mirkan Aydın, Dk 64 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rayane, Dk. 45+2 Selim Ilgaz, Dk. 73 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 90+4 Kemal Rüzgar (Altınordu)

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Altınordu ile lider Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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