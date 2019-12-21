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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EskişehirHakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin TetikEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Cemali Sertel, Erdal Akdarı, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Issah (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Sissoko (Dk. 90 Kıvanç Karakaş), Sekidika, Alperen Kocabaş (Dk.

21.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:36
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Özgüç Türkalp, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, , Cemali Sertel, Erdal Akdarı, Berkay Tolga Dabanlı, , Issah (Dk. 84 ), Sissoko (Dk. 90 Kıvanç Karakaş), Sekidika, Alperen Kocabaş (Dk. 69 İbrahim Halil Öner), Emre Güral

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen, Doğa İşeri, Serdar Güncü, Furkan Çil (Dk. 46 Hodzic), Mrsic, Malle (Dk. 85 Andusic), Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 79 Cenk Güvenç)

Goller: Dk. 4 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 73 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Alkan, Dk. 48 Serdar Güncü, Dk. 81 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 32 Hakan Aslantaş, Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 88 Sissoko (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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