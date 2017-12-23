Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre ÇelimliEskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (Dk.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (Dk. 67 Andaç Güleryüz), Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 86 Muhammet Serdar Yazıcı)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Magaye (Dk. 74 Abdulaziz Solmaz), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 90+4 Sercan Kaya), Onur Akbay (Dk. 90+1 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Renan Dınız, Renan Foguinho, Didi, Koman, Bahattin Köse
Goller: Dk. 11 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 30 Bahattin Köse, Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Dorukhan Toköz, Dk. 48 Akaminko, Dk. 50 Hürriyet Gücer, Dk. 90+4 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 29 Onur Akbay, Dk. 50 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Bahattin Köse, Dk. 90+2 İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.