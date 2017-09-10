Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Bersan DuranAkın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 81 Sinan Özkan), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Aydın (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 81 Sinan Özkan), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Aydın (Dk. 74 Fatih Atik), Dale

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Kaan Kanak, Akaminko, Semih Güler, Bilal Aziz Özer (Dk. 46 Muhammet Serdar Yazıcı), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 70 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer (Dk. 46 Ofoedu), Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlu, Bruno Mezenga

Goller: Dk. 6 Korkishko, Dk. 26 Recep Aydın, Dk. 80 Dale (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 90+2 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Onur Demir, Dk. 39 Özgür Yılmaz, Dk. 73 Caner Arıcı, Dk. 82 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 52 Aykut Akgün, Dk. 90+1 Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.