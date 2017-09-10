Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Giresun AtatürkHakemler: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Bersan DuranAkın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 81 Sinan Özkan), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Aydın (Dk.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 81 Sinan Özkan), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Aydın (Dk. 74 Fatih Atik), Dale
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Kaan Kanak, Akaminko, Semih Güler, Bilal Aziz Özer (Dk. 46 Muhammet Serdar Yazıcı), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 70 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Hürriyet Gücer (Dk. 46 Ofoedu), Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlu, Bruno Mezenga
Goller: Dk. 6 Korkishko, Dk. 26 Recep Aydın, Dk. 80 Dale (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 90+2 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Onur Demir, Dk. 39 Özgür Yılmaz, Dk. 73 Caner Arıcı, Dk. 82 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 52 Aykut Akgün, Dk. 90+1 Bruno Mezenga (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.