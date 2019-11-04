Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Süper Lig'in 10. haftası, Ankaragücü-Gaziantep maçıyla sona erdi. Medipol Başakşehir ile berabere kalan Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini, 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.
Sonuçlar
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2
Puan durumu
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor