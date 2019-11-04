Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

04.11.2019 23:34

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini, 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.

Sonuçlar

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0Trabzonspor-Göztepe: 0-1Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2

Puan durumu



Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

Kaynak: AA