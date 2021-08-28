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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin AltayÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük, TettehGaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük, Tetteh

Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Jefferson, Merkel, Mendyl, Figueiredo, Sagal, Recep Niyaz

Gol: Dk. 45 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Tetteh'in orta sahada kaptırdığı top, Sagal'a geldi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

17. dakikada Tetteh'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Aabid'in vuruşunda, top auta gitti.

23. dakikada Recep Niyaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aabid'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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