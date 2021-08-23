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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet KısalGalatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 66 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 66 Babel), Feghouli (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 66 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 66 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 66 Babel), Feghouli (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 66 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Mustafa Muhammed), Diagne

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Fatih Kuruçuk, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 46 Onur Ergün), Lobjanidze (Dk. 88 Sadık Baş), Boudjemaa, Diouf (Dk. 76 El Kaabi), Emre Çolak (Dk. 46 Traore), Saint Louis (Dk. 62 Kamara)

Goller: Dk. 3 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor), Dk. 30 Feghouli, Dk. 88 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 2 Luyindama (Galatasaray), Dk. 23 Ribeiro, Dk. 84 Falette (Atakaş Hatayspor)

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına kadar sokulan Lobjanidze'nin vuruşunda, Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Boey'in sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Diagne zor pozisyona rağmen meşin yuvarlağa gelişine iyi vurdu. Kaleci Munir, dar açıdan gelen topu güçlükle önledi.

71. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin ortasında Diouf'un kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa altıpasta yükselen Luyindama kafayla vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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