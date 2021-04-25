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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan BilirHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 85 Acquah), Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Mallan), Adem Büyük (Dk. 80 Umut Bulut), Fofana (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 85 Acquah), Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Mallan), Adem Büyük (Dk. 80 Umut Bulut), Fofana (Dk. 85 Aly Malle), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Tetteh)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 82 Emre Güral), Voca (Dk. 61 Geraldo), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 61 Atila Turan), Alper Potuk, Endri Çekici (Dk. 82 Embiya Ayyıldız), Paintsil

Goller: Dk. 55 Adem Büyük, Dk. 78 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 90+2 Paintsil (MKE Ankaragücü) (Penaltıdan)

Kırmızı kart: Dk. 66 Geraldo (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Endri Çekici, Dk. 48 Kulusic, Dk. 73 Paintsil, Dk. 78 Kitsiou, 90+4 Embiya Ayyıldız (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Mustafa Eskihellaç, Dk. 75 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

55. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün kafa golüyle öne geçti. Fofana'nın sol kanattan pasıyla buluşan Karim Hafez'in penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0

66. dakikada topa müdahale etmek isterken Karim Hafez'in dizine basan Geraldo, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

78. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Mallan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in savunmayı geçtikten sonra vuruşunda top kale direğine çapıp ağlarla buluştu: 2-0

87. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay güçlükle uzaklaştırdı.

90+1. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Alper Potuk, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluşturdu: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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