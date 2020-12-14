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Futbol: Süper Lig

14.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:05
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker TakpakDemir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare, Max Gradel, KayodeFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm,...

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare, Max Gradel, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski, Sam, Amilton, Jahovic

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fredy, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

14. dakikada Max Gradel'in sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Kayode kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Amilton, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya önce penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu ekrandan izledi ve penaltı kararını iptal etti.

32. dakikada Hakan Arslan'ın topuk pasında topla buluşan Kayode, sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

35. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

41. dakikada Max Gradel, sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Gradel'in sert şutunda kaleci Boffin, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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