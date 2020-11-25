Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

25.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:15
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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