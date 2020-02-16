16.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:38

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Kaan Kanak, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Cisse

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz (Dk. 31 Sio), Stancu



Sarı kart: Dk. 39 Candeias (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Cisse'nin pasında Efecan Karaca, rakibini geçerek son çizgiden içeriye doğru ortasını yaptı. Yasin Pehlivan'ın ters vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu kontrol etti.

3. dakikada bu kez Gençlerbirliği'nin hızlı atağı gelişti. Candeias, atılan uzun topu kontrol ederek rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen top yeniden Candeias'ın önünde kaldı. Candeias'ın şutunda, Marafona bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası dışında kendine pozisyon oluşturan Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu çıkardı. Dönen topa gelişine sert vuran Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

21. dakikada Efecan Karaca, topu korner çizgisine yakın bir bölümdeki Onur Bulut'a çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Cisse'nin yarım volesinde, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

45. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, topu sağ taraftan rakip ceza sahasına giren Cisse'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA