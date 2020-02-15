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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Lukasik, Sedat Ağaçay, Faty, Lobjanidze, Michalak, RodriguesFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz...

15.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Lukasik, Sedat Ağaçay, Faty, Lobjanidze, Michalak, Rodrigues

Fenerbahçe: , Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, , Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric

Gol: Dk. 13 Lobjanidze (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 41 Isla (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 22. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Ozan Tufan'ın MKE Ankaragücü kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda top, direğin üstünden auta gitti.

4. dakikada Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda topu, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich yumruklarıyla uzaklaştırdı.

11. dakikada Lobjanidze'nin ceza alanının sağından yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

13. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında topla buluşan Michalak, kalesini terkeden Altay Bayındır'ın üzerinden topu kafayla aşırdı. Meşin yuvarlakla Fenerbahçe ceza alanında buluşan Lobjanidze, MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

18. dakikada Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yerden sert şutunda kaleci Friedrich'in çeldiği topu Alihan Kubalas uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Tolga Cigerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

24. dakikada Lobjanidze'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda topu Altay Bayındır, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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