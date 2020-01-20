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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Garmash, Samudio, SkodaGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon,...

20.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Didi

Hakemler: , , Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Ayite, Sio

Sarı kartlar: Dk. 27 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 35 Diomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA
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