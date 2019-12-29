Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker TakpakÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan ÇağlayanFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan,...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric
Goller: Dk. 13 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Dk. 24 Gustavo (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
6. dakikada ceza sahası üzerinde defansın uzaklaştırmak istediği topu Tolga Ciğerci önünde buldu. Bu futbolcunun ara pasında ceza sahası içerisinde Vedat Muric'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
11. dakikada Kruse ile verkaça giren Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile uzaklaştırdı.
13. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Diomande'nin topa elle müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler serbest vuruşa hükmetti. Ceza yayı üzerinde Deniz Türüç'ün vuruşunda barajı aşan top kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı sağdan filelere gitti: 0-1.
18. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'un önüne indirdi. Bu futbolcu, Zanka'dan önce kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
33. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası sol çaprazına ortasında Dirar'ın kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
42. dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
İlk yarı 1-1 tamamlandı.