Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, SörlothGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli,...

01.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: , , Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin Türkmen, Kamil , Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

Sarı kartlar: Dk. 27 Sosa (Trabzonspor), Dk. 27 Ömer Bayram, Dk. 40 Nzonzi (Galatasaray)

Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

Kaynak: AA
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