30.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:32

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran, Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos, Yacine Bammou

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke, Hasan Kaya, Mehmet Sak, Canteros, Orgill

Goller: Dk. 16 Bakasetas, Dk. 24 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 13. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

1. dakikada sol kanattan bindiren Djalma Campos'un pasıyla buluşan Bakasetas, ceza sahası dışında kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Korcan Çelikay'ın çıkardığı topu Ankaragücü defansı kornere attı.

16. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortada Efecan Karaca topu kontrol etti. Bu futbolcunun içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bakasetas çok sert vurdu. Rakip takım oyuncusuna da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

19. dakikada Canteros'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Alanyaspor ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Topu önünde bulan Kulusic'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ankaragücü, yarı sahasından çıkmak isterken Alanyasporlu futbolcu Baiano topu kaptı. Bu futbolcunun pasında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Djalma Campos, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA