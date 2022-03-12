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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf BozdoğanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bakasetas), Visca, Nwakaeme (Dk. 82 Kouassi), Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bakasetas), Visca, Nwakaeme (Dk. 82 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Djaniny)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 64 Tijanic), Soner Aydoğdu (Dk. 78 Yalçın Kayan), Halil Akbunar (Dk. 89 Lourency), Ndiaye, Di Santo (Dk. 78 Jahovic)

Goller: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 43 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 34 Nwakame, Dk. 37 ve 54 Abdülkadir Ömür, Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Uğurcan Çakır, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 83 Berkan Emir, Dk. 87 Halil Akbunar (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yendi.

49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-2.

54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.

76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Uğurcan Çakır, Spor, Haberler

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