Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpakİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed HassanGalatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt,...
KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak
İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis
Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor )
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0
36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.
İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.